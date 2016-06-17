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Ростовская область на ПМЭФ-2016 заключила договоры на 7,23 млрд руб

17 июня 2016, 15:16
На Петербургском экономическом форуме Ростовская область заключила договоренности на 7,23 миллиарда рублей, говорится на сайте регионального Агентства инвестиционного развития.

На форуме было подписано семь договоров о сотрудничестве. Самые крупные — три миллиарда рублей вложений на развитие производства упаковки, 2,27 миллиарда рублей на строительство завода стройматериалов и миллиард рублей на строительство распределительного центра и завода по производству газировки.

Кроме того, был подписан договор о строительстве предприятий по утилизации мусора общей стоимостью 961,7 миллиона рублей.

Также региональные власти подписали соглашение с  финансовыми организациями и "Российским экспортным центром".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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