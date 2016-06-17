Ростовская область на ПМЭФ-2016 заключила договоры на 7,23 млрд руб

На форуме было подписано семь договоров о сотрудничестве. Самые крупные — три миллиарда рублей вложений на развитие производства упаковки, 2,27 миллиарда рублей на строительство завода стройматериалов и миллиард рублей на строительство распределительного центра и завода по производству газировки.
Кроме того, был подписан договор о строительстве предприятий по утилизации мусора общей стоимостью 961,7 миллиона рублей.
Также региональные власти подписали соглашение с финансовыми организациями и "Российским экспортным центром".