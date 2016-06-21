Нижегородская администрация будет устанавливать тарифы на общ. транспорт

Newsnn.ru информирует, что заседание комиссии городской думы прошло 20 июня. Директор МП «Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников вспоминает о поправках, внесенных Государственной Думой в ФЗ № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Муниципалитет тоже имеет возможность устанавливать тарифы самостоятельно, как и исполнительная власть субъекта.
Сейчас решение о том, сколько будет стоить билет на проезд в общественном транспорте, решает областное правительство, а вот городские власти Нижнего Новгорода пока такого права не имеют. По плану, изменения должны вступить в силу с 1 января 2017 года.
Давно уже говорят о целесообразности повышения цен на проезд, а в данный момент она составляет 20 рублей на все виды транспорта.
Дмитрий Цыганков (директор МП «Нижегородпассажиравтотранс») выступал с заявлением, что экономически обоснованным будет тариф на уровне 25 рублей.
Максим Дранишников называет цену в 28 рублей 79 копеек. Стоит отметить, что в Самаре цена на билет в общественном транспорте составляет 23 рубля (21 по транспортной карте), в Казани – 25 рублей (и 23 по ТК), а в Уфе тоже 25 рублей и 21 по ТК.