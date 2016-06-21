Врачи из Уфы спасли жизнь ребенку

Как пишет Mkset.ru, Первый канал транслировал церемонию награждения главной медицинской премии «Призвание». Ее удостоились уфимские врачи отделения хирургии новорожденных и реанимации в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека». Доктора: А.Е. Неудачин, Г.Г. Латыпова, Ф.Ф. Мингулов, Э.Ф. Мансурова, Р.Ф. Бадертдинов.
Премия 2016 года была ими заслужена за проведение операции на кишечнике, спасшей жизнь новорожденной малышке. Она не могла питаться.
В эфире Первого канала показали вручение премии. Дмитрий Медведев принял участие в церемонии награждения и тепло поблагодарил всех медиков, спасавших жизнь ребенка.