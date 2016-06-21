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Врачи из Уфы спасли жизнь ребенку

21 июня 2016, 23:00
Врачи уфимской детской клинической больницы спасли жизнь новорожденной девочки, проведя сложнейшую операцию.

Как пишет Mkset.ru, Первый канал транслировал церемонию награждения главной медицинской премии «Призвание». Ее удостоились уфимские врачи отделения хирургии новорожденных и реанимации в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека». Доктора: А.Е. Неудачин, Г.Г. Латыпова, Ф.Ф. Мингулов, Э.Ф. Мансурова, Р.Ф. Бадертдинов.

Премия 2016 года была ими заслужена за проведение операции на кишечнике, спасшей жизнь новорожденной малышке. Она не могла питаться.

В эфире Первого канала показали вручение премии. Дмитрий Медведев принял участие в церемонии награждения и тепло поблагодарил всех медиков, спасавших жизнь ребенка.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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