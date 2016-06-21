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Зольный пепел покрывает Верхнетагильск

21 июня 2016, 00:52
Пепел, который сыплется с Верхнетагильской ГРЭС, может оказаться причиной чрезвычайного положения.

Как пишет Tagilcity.ru, жители города называют себя уральскими помпейцами - людьми, которые умерли в древнегреческом городе, от извержения вулкана.

В Верхний Тагил прибыла прокурорская проверка во главе с Алексеем Титовым, прокурором из Кирова. Уполномоченные проверили предприятие на предмет проливки золы.

Пока нет результатов проб воздуха, вопрос о чрезвычайном положении остается открытым.

Государственная районная электростанция Верхнего Тагила работает на ресурсоснабжение с 1956 года. Горючем для ГРЭС служит уголь и мазут. С электрической станции ежегодно уходит по пятьсот тысяч тонн золы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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