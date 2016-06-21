Зольный пепел покрывает Верхнетагильск

Как пишет Tagilcity.ru, жители города называют себя уральскими помпейцами - людьми, которые умерли в древнегреческом городе, от извержения вулкана.
В Верхний Тагил прибыла прокурорская проверка во главе с Алексеем Титовым, прокурором из Кирова. Уполномоченные проверили предприятие на предмет проливки золы.
Пока нет результатов проб воздуха, вопрос о чрезвычайном положении остается открытым.
Государственная районная электростанция Верхнего Тагила работает на ресурсоснабжение с 1956 года. Горючем для ГРЭС служит уголь и мазут. С электрической станции ежегодно уходит по пятьсот тысяч тонн золы.