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К 2018 в Кугарчинском районе Башкирии ожидается отремонтированная дорога

23 июня 2016, 02:56
Как сообщается на сайте госзакупок РФ, будет выделено свыше 241 миллиона рублей на ремонт дороги между сёлами Мраково и Старосубхангулово, находящимися в Кугарчинском районе Башкортостана.

По данным Mkset.ru, такова начальная цена контракта, исполнителя которого Управление дорожного хозяйства республики должно выбрать из числа подрядчиков ровно через две недели. Именно он возьмёт на себя выполнение работ по ремонту семикилометровой автомобильной дороги Старосубхангулово-Мраково. Помимо этого, будет построен мост через реку Малый Ик, которая находится в Кугарчинском районе республики.

Ожидается привлечение к реконструкции представителей малого бизнеса и некоммерческих организаций. Открытие отремонтированной дороги планируется к октябрю 2018 года.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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