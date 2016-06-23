К 2018 в Кугарчинском районе Башкирии ожидается отремонтированная дорога

По данным Mkset.ru, такова начальная цена контракта, исполнителя которого Управление дорожного хозяйства республики должно выбрать из числа подрядчиков ровно через две недели. Именно он возьмёт на себя выполнение работ по ремонту семикилометровой автомобильной дороги Старосубхангулово-Мраково. Помимо этого, будет построен мост через реку Малый Ик, которая находится в Кугарчинском районе республики.