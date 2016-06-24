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Бегущая строка на рекламных щитах в Нижнем Новгороде теперь запрещена

24 июня 2016, 06:50
22 июня на заседании городской думы было принято решение о запрете на использование рекламных конструкций с бегущей строкой.

По данным Newsnn.ru, в пояснительной записке значится, что в таких щитах вообще не должно быть по правилам такого вида рекламы, но владельцы конструкций устанавливают этот элемент, несмотря на правила. А это портит архитектурный облик города.

Кроме этого, одобрены были поправки по поводу разрешения на установку рекламы большого формата в районе, где строится стадион «Нижний Новгород» в связи с будущим ЧМ-2018.

Напоминаем о том, что стадион, принадлежащий заводу «Красная Этна» теперь в муниципальной собственности.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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