Туристический потенциал Башкирии так и не был раскрыт

Именно благодаря этому комплексу планировали увеличить туристический поток в 2015 году до 5-ти миллионов человек. В итоге нет ни обещанного комплекса, да и туристов в прошлом году посетило Башкирию только 800 000 человек. Рустэм Хамитов (глава Башкирии) еще много лет назад обещал, что увеличится количество детей приезжающих из дальних регионов страны посмотреть уникальные музейные комплексы, расположенные в регионе. И по сей день это осталось всего лишь пустым обещанием, так и не воплотившимся в жизнь. Идею развития туризма пропагандировала власть региона долго и упорно, но на деле все стоит на месте. Даже на официальном сетевом ресурсе информация не обновлялась уже год.

