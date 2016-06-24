Туристический потенциал Башкирии так и не был раскрыт

Интернет-издание Mkset.ru отмечает, что в России развитие внутреннего туризма длится уже пять лет. Однако за истекшее время, в Башкирии планы по развитию туристического бизнеса в регионе остались только на бумаге. На территории Башкирии планировали развивать автотуристские, туристические, а также туристско-рекреационные кластеры.
В частности несколько лет назад акцент делали на создание и развитие огромного интегрированного туристического кластера «Bashkortostan World Centre». Это должен был быть современный комплекс, объединяющий под одной крышей различные аттракционы, магазины, предприятия общественного питания, ледяной каток, комфортабельны отели, аквапарк и даже сказочный мини-Диснейленд. В центре должен был быть брендовый молл «Ghermezian Mall».
Именно благодаря этому комплексу планировали увеличить туристический поток в 2015 году до 5-ти миллионов человек. В итоге нет ни обещанного комплекса, да и туристов в прошлом году посетило Башкирию только 800 000 человек. Рустэм Хамитов (глава Башкирии) еще много лет назад обещал, что увеличится количество детей приезжающих из дальних регионов страны посмотреть уникальные музейные комплексы, расположенные в регионе. И по сей день это осталось всего лишь пустым обещанием, так и не воплотившимся в жизнь. Идею развития туризма пропагандировала власть региона долго и упорно, но на деле все стоит на месте. Даже на официальном сетевом ресурсе информация не обновлялась уже год.
В конце прошлого года глава Башкирии заявил, что успешному развитию туристического бизнеса мешает качество предлагаемых услуг и их ассортимент. Получается, что все стрелки переводятся на инфантильный бизнес и что именно он виноват в том, что в регионе туризм так и не начал развиваться. А ведь природа Башкирии красива и не похожа на другие регионы страны. Только тут могучая тайга встречается с тундрой, а на территории Башкирии можно встретить и величественные горы и темные ущельям и озера с кристально чистой водой. Однако, несмотря на это Башкирия до сих пор так и не стала объектом международного паломничества туристов.