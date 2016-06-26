В Н. Тагиле будет организована общ. кампания «Гражданин и полиция»

По данным Tagilcity.ru, акция уже в третий раз пройдет в Свердловской области. В Нижний Тагил приезжал координатор и был доволен изменениями. Появились информационные стенды, рекомендованные к использованию по всем ОВД РФ.
Опыт проведения прошлых кампаний и все недостатки учли. Василий Рыбников (представитель общественности) рассказал, что нужно сосредоточить внимание на замечаниях. Общественники хотят посетить все опорные пункты с анкетированием полицейских. Еще одно новшество – подписание кодекса этики. Задача контролеров от общественности - помогать полиции решать проблемы граждан, а никак не пиар.
Полковник Абдулкадыров пообещал поддержку контролерам от полиции. Полиция активно работает над недостатками.
Встреча общественности и полицейских закончилась назначением даты будущей кампании в Нижнем Тагиле.