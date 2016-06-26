rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Н. Тагиле будет организована общ. кампания «Гражданин и полиция»

26 июня 2016, 16:30
Как сообщает пресс-служба МУ МВД РФ « «Нижнетагильское», на встрече при начальнике МУ МВД Нижнего Тагила руководители подразделений, волонтеры и члены общественного совета при УВД обсуждали дату и порядок проведения акции «Гражданин и полиция».

По данным Tagilcity.ru, акция уже в третий раз пройдет в Свердловской области. В Нижний Тагил приезжал координатор и был доволен изменениями. Появились информационные стенды, рекомендованные к использованию по всем ОВД РФ.

Опыт проведения прошлых кампаний и все недостатки учли. Василий Рыбников (представитель общественности) рассказал, что нужно сосредоточить внимание на замечаниях. Общественники хотят посетить все опорные пункты с анкетированием полицейских. Еще одно новшество – подписание кодекса этики. Задача контролеров от общественности - помогать полиции решать проблемы граждан, а никак не пиар.

Полковник Абдулкадыров пообещал поддержку контролерам от полиции. Полиция активно работает над недостатками.

Встреча общественности и полицейских закончилась назначением даты будущей кампании в Нижнем Тагиле.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00