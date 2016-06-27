Сотрудник медколледжа в Ставропольском крае осуждён за взятку

Newstracker.ru пишет, что УФМС не было уведомлено об окончании сроков обучении иностранных граждан в учебном заведении. Сотрудник Ифар Кучуков предлагал выплатить 50 тысяч рублей, чтоб кисловодский медицинский колледж не привлекли к административной ответственности.
24 июня Промышленный районный суд Ставрополья признал гражданина Кучукова виновным по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» и обязал его выплатить штраф за взяточничество в размере, в 50 раз превышающем взятку, 1 миллиона рублей, предусмотрев рассрочку на 5 лет.