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Сотрудник медколледжа в Ставропольском крае осуждён за взятку

27 июня 2016, 07:39
Как сообщает прокуратура Ставрополья, начальник хозотдела был задержан сотрудниками ФСБ при попытке дать взятку работнице миграционной службы России по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике.

Newstracker.ru пишет, что УФМС не было уведомлено об окончании сроков обучении иностранных граждан в учебном заведении. Сотрудник Ифар Кучуков предлагал выплатить 50 тысяч рублей, чтоб кисловодский медицинский колледж не привлекли к административной ответственности.

24 июня Промышленный районный суд Ставрополья признал гражданина Кучукова виновным по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» и обязал его выплатить штраф за взяточничество в размере, в 50 раз превышающем взятку, 1 миллиона рублей, предусмотрев рассрочку на 5 лет.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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