Сотрудник медколледжа в Ставропольском крае осуждён за взятку

Newstracker.ru пишет, что УФМС не было уведомлено об окончании сроков обучении иностранных граждан в учебном заведении. Сотрудник Ифар Кучуков предлагал выплатить 50 тысяч рублей, чтоб кисловодский медицинский колледж не привлекли к административной ответственности.