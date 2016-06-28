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В Нижнем Новгороде пройдет выставка о промзонах Дзержинска

28 июня 2016, 00:06
16 июля в ГЦСИ «Арсенал» откроется выставка художника Павла Отдельнова «Белое море. Черная дыра», где все делающие смогут увидеть работы, отобразившие состояние, в котором на сегодняшний день находятся промышленные свалки химзаводов.

Интернет-издание Newsnn.ru напоминает, что художник родился в Дзержинске в семье, где поколениями работали на химических предприятиях. Проект вобрал в себя воспоминания и исторические материалы.

Павел провел свое исследование, где осветил состояние промзоны на востоке города – там находятся отстойники отходов и жители прозвали их «белым морем» и «черной дырой».

Разрушающиеся предприятия химической промышленности, опустевший поселок заводчан, поросшие бурьяном пустыри – все это объекты переосмысления художника в картинах. Выставка будет работать до 4 сентября.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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