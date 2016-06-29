Рустэм Хамитов неожиданно посетил роддом в Уфе

По данным Mkset.ru, визит вышел незапланированным. В его ходе глава региона поговорил с пациентками, узнал у них об условиях, в которых они находятся за время пребывания здесь, а также принес свои поздравления молодым мамам. В ходе посещения выяснилось, что несмотря на то, что данный родильный дом является одним из самых крупных в стране, здесь существует острая проблема, а именно нехватка площадей и специалистов. Хамитов поручил минздраву разобраться в данной проблеме, а также продумать варианты совместной работы родильного дома и перинатального центра.