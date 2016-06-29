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Рустэм Хамитов неожиданно посетил роддом в Уфе

29 июня 2016, 22:40
Главой Башкирии был совершен визит в родильный дом, находящийся рядом с Республиканским перинатальным центром, который Р. Хамитов посетил перед роддомом.

По данным Mkset.ru, визит вышел незапланированным. В его ходе глава региона поговорил с пациентками, узнал у них об условиях, в которых они находятся за время пребывания здесь, а также принес свои поздравления молодым мамам. В ходе посещения выяснилось, что несмотря на то, что данный родильный дом является одним из самых крупных в стране, здесь существует острая проблема, а именно нехватка площадей и специалистов. Хамитов поручил минздраву разобраться в данной проблеме, а также продумать варианты совместной работы родильного дома и перинатального центра.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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