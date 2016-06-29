rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимские продавцы иномарок отправятся в колонию

29 июня 2016, 23:15
Группу молодых людей в Уфе признали виновными в совершении мошенничества. Компания молодых людей в возрасте до тридцати лет, занималась продажей автомобилей иностранных марок по ценам, которые были значительно меньше рыночной.

Как сообщает Mkset.ru, в объявлении, которое компания выложила в Интернет, говорилось, что организация «Столица-Авто» занимается реализацией недорогих автомобилей, оказывая тем самым посреднические услуги по реализации принадлежащих банкам транспортных средств. Мошенники гарантировали, что все транспортные средства были изъяты банками у должников, не исполнивших кредитные обязательства. На деле же у преступников отсутствовали контракты с банками, и прав на транспортные средства у них не было. За свою преступную деятельность молодые люди успели заключить шестнадцать договоров и выручить четыре миллиона рублей. Наказанием для виновных послужит их пребывание в колонии общего режима.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00