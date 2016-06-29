Уфимские продавцы иномарок отправятся в колонию

Как сообщает Mkset.ru, в объявлении, которое компания выложила в Интернет, говорилось, что организация «Столица-Авто» занимается реализацией недорогих автомобилей, оказывая тем самым посреднические услуги по реализации принадлежащих банкам транспортных средств. Мошенники гарантировали, что все транспортные средства были изъяты банками у должников, не исполнивших кредитные обязательства. На деле же у преступников отсутствовали контракты с банками, и прав на транспортные средства у них не было. За свою преступную деятельность молодые люди успели заключить шестнадцать договоров и выручить четыре миллиона рублей. Наказанием для виновных послужит их пребывание в колонии общего режима.