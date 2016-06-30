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Хамитов посетил строящийся в Башкирии перинатальный центр

30 июня 2016, 00:05
Сегодня глава республики Башкирия Рустэм Хамитов лично посетил строящийся Республиканский перинатальный центр. В ходе визита он выразил свое негодование по поводу низкого качества отделочных и монтажных работ, потребовав в кратчайшие сроки исправить все

Mkset.ru пишет, что Республиканский перинатальный центр уже практически готов к сдаче в эксплуатацию. В частности почти закончен монтаж современного медицинского оборудования, установлен даже аппарат магнитно-резонансной томографии при помощи которого можно успешно обследовать как рожениц, так и их плод. Заказчиком является Госкорпорация «Ростех». Сейчас заказчик занимается оформлением документов, необходимых для передачи медицинского учреждения в государственную собственность. Республиканский перинатальный центр сдать в эксплуатацию планируют в сентябре 2016 года. На данный момент выполняются завершающие работы по установке медицинского оборудования и по облагораживанию окружающей территории.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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