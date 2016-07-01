Башкирские преступники ограбили банкоматы города на 2 миллиона

Как сообщает mkset.ru, череда преступлений была организована 31-летним Константином Храмовым. В свою банду он привлек отца, а также двух других жителей республиканской столицы. Ими было совершено нападение на 4 банкомата, средства из двух из них были изъяты.
Найти преступников удалось после нападения на магазин. Там они связали охранника, пригрозив пистолетом, взяли деньги и скрылись.
Все члены группировки задержаны. Лидеру банды назначено 10 лет тюрьмы, остальные участники получили от 4 до 5 лет лишения свободы.