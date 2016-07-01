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Башкирские преступники ограбили банкоматы города на 2 миллиона

1 июля 2016, 22:31
Свыше двух миллионов рублей вынесли грабители из банкоматов в Башкирии. За совершенное преступление им назначено наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает mkset.ru, череда преступлений была организована 31-летним Константином Храмовым. В свою банду он привлек отца, а также двух других жителей республиканской столицы. Ими было совершено нападение на 4 банкомата, средства из двух из них были изъяты.

Найти преступников удалось после нападения на магазин. Там они связали охранника, пригрозив пистолетом, взяли деньги и скрылись.

Все члены группировки задержаны. Лидеру банды назначено 10 лет тюрьмы, остальные участники получили от 4 до 5 лет лишения свободы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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