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На Олимпиаду в Рио отправятся трое тагильских спортсменов

1 июля 2016, 21:26
30 июня в уральской столице обсуждали допинговый скандал и предстоящую поездку региональных атлетов на Олимпиаду.

Tagilcity.ru сообщает, что Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа в Рио. Из Свердловской области на нее отправятся 18 человек, 9 спортсменов – из Екатеринбурга, трое из Нижнего Тагила, двое из города Лесной и по оному спортсмену из Новоуральска, Каменск-Уральского и Верхней Пышмы.

Пловчиха Дарья Устинова, мастера гребного слалому Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов оказались в числе нижнетагильских спортсменов. В команду по волейболу вошли Ксения Ильиченко и Ирина Заряжко.

Процедура утверждения списка будет в середине июля.

Паралимпиада пройдет с 7 по 18 августа и в ней рассчитывают принять участие 23 свердловских атлета.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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