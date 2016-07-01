На Олимпиаду в Рио отправятся трое тагильских спортсменов

Tagilcity.ru сообщает, что Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа в Рио. Из Свердловской области на нее отправятся 18 человек, 9 спортсменов – из Екатеринбурга, трое из Нижнего Тагила, двое из города Лесной и по оному спортсмену из Новоуральска, Каменск-Уральского и Верхней Пышмы.