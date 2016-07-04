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В Ростове устранили 32 аварии на электросетях
4 июля 2016, 06:37
В Ростове-на-Дону коммунальные службы устранили 32 аварии на электросетях после урагана в четверг, говорится в сообщении на сайте мэрии.
В течение дня в пятницу были устранены 32 порыва электросетей и шесть аварий на газопроводах.
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#Денис Объедкин
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