Актера из Нижнего Новгорода признали лучшим на фестивале в Вологде

По данным Newsnn.ru, на XIII Международном театральном фестивале нижегородцу Сергею Блохину, актеру из Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького, за участие в спектакле «Павел 1» присудили приз «Лучшая мужская роль». Поставила произведение москвичка Елена Невежива.
Этот форум проводится уже на протяжении 25 лет, а статус международного имеет уже 13. Он ценится профессионалами театральной сферы. В 2016 году постановки иностранных театров представлены не были.
Эксперты выбирали из 50 претендентов и выбрали для участия лишь 14 произведений из разных городов России.
Также третьего числа пройдет завершение 118 сезона спектаклем «Волки и овцы».