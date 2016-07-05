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Актера из Нижнего Новгорода признали лучшим на фестивале в Вологде

5 июля 2016, 02:49
Сергею Блохину за исполнение роли Петра Палена в театральной постановке «Павел 1» присудили премию за исполнение лучшей мужской роли.

По данным Newsnn.ru, на XIII Международном театральном фестивале нижегородцу Сергею Блохину, актеру из Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького, за участие в спектакле «Павел 1» присудили приз «Лучшая мужская роль». Поставила произведение москвичка Елена Невежива.

Этот форум проводится уже на протяжении 25 лет, а статус международного имеет уже 13. Он ценится профессионалами театральной сферы. В 2016 году постановки иностранных театров представлены не были.

Эксперты выбирали из 50 претендентов и выбрали для участия лишь 14 произведений из разных городов России.

Также третьего числа пройдет завершение 118 сезона спектаклем «Волки и овцы».

#Желтые новости#Денис Объедкин
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