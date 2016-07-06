Комиссия провела анализ состояния питьевых тагильских водоемов

Комиссией были подтверждены проблемы, на которые указывали ранее местные жители. На фото можно видеть мертвую рыбу и сине-зеленые разводы в воде. В течение недели будет составлена резолюция. Ответственные за сохранность природы лица будут находить пути решения данной проблемы.