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Комиссия провела анализ состояния питьевых тагильских водоемов

6 июля 2016, 20:11
Выездной межведомственной комиссией было оценено экологическое состояние Верхневыйского и Черноисточнинского прудов.

Как пишет источник Tagilcity.ru, причина созыва комиссии – жалобы от местных жителей на качество питьевой воды. 29 июня проводилась оценка, и в составе комиссии был заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев. В комиссию вошли и другие компетентные лица.

Экологи утверждают, что Вячеслав Тюменцев признал, что защищающая Черноисточнинский пруд дамба в данный момент разрушена и стоки попадают в воду.

Комиссией были подтверждены проблемы, на которые указывали ранее местные жители. На фото можно видеть мертвую рыбу и сине-зеленые разводы в воде. В течение недели будет составлена резолюция. Ответственные за сохранность природы лица будут находить пути решения данной проблемы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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