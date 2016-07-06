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Обращение главе Башкирии направили жители Амзи

6 июля 2016, 05:15
Жители поселка обратились к Рустэму Хамитову с просьбой разобраться в вопросе переселения их в новые дома.

Как пишет mkset.ru, текст обращения к главе Республики Башкирия решили подготовить жители после проведенного собрания, основной темой которого стало возмущение граждан по поводу воспрепятствования целого ряда лиц в переселении их из ветхих домов.

По их мнению, необходимо возбудить уголовное дело в отношении чиновников администрации города Нефтекамска, а также всех лиц, лишающих их возможности переселиться в новые дома.

Обращение к главе с указанием конкретных имен они считают крайней мерой. Жители Амзи надеются на вмешательство главы и решение давно существующей проблемы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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