Власти Ростова винят прошлое руководство в проблемах с ливневками

Горбань сообщил, что на содержание ливневок в бюджете предусмотрено 49 миллионов рублей. Однако на ремонт ливневок и создание их в Левенцовском микрорайоне требуется около 1,2 миллиона рублей, как сообщил ранее замглавы администрации Сергей Кузнецов.