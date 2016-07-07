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Власти Ростова винят прошлое руководство в проблемах с ливневками

7 июля 2016, 06:39
В проблемах с ливневыми канализациями в старых и новых районах Ростова-на-Дону виновато предыдущее руководство города, заявил глава администрации Ростова Сергей Горбань на встрече с блогерами.

"Последние два года мы ведем работу по ремонту ливневок. Но 24 года ими никто не занимался", - сказал Горбань.

Кроме того, по словам главы администрации, из 100% ливневых канализаций на балансе администрации числится всего 15%.

"В случае обнаружения бесхозных ливневых канализаций мы в судебном порядке записываем их на баланс администрации города", - рассказал Горбань.

Горбань сообщил, что на содержание ливневок в бюджете предусмотрено 49 миллионов рублей. Однако на ремонт ливневок и создание их в Левенцовском микрорайоне требуется около 1,2 миллиона рублей, как сообщил ранее замглавы администрации Сергей Кузнецов.

На встрече с блогерами присутствующие высказали предложение сократить финансирование футбольного клуба "Ростов", чтобы отремонтировать ливневки. По их данным, на ФК "Ростов" за последние два года было потрачено 2 миллиарда рублей.

На вопросы о причинах отсутствия ливневок на Левенцовке представители власти четкого ответа не дали.

"Разрешение на строительство было подписано до меня, все уже построено. Что сейчас делать, судиться?", - поинтересовался Горбань.

Горбань также отметил, что застройщики брали на себя обязательства по строительству домов, школ, детских садов. Ливневки не были включены в эти обязательства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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