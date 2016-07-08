К ЧМ-2018 нуждаются в ремонте фасады более 800 нижегородских домов

По данным newsnn.ru, в каждом районе была создана комиссия, проводившая проверку по маршруту следования клиентских групп.
Из 802 зданий 31 дом нуждается в капитальном ремонте. Фасады 239 жилых домов нужно привести в порядок. Снесут 31 дом, а 44 – закроют панелями, т.к. там нет смысла уже ремонтировать фасады.
Городской бюджет должен будет выделить средства на ремонт фасадов 71 муниципального здания. А 138 зданий разных форм собственности будут отремонтированы соответствующими источниками.
Еще не решился вопрос с 68 домами в районе Нижнего Новгорода, где будет больше всего футбольных фанатов.
Для ремонта фасадов 802 домов необходимо 1 миллиард 775 миллионов рублей, и эта цифра еще не окончательна.