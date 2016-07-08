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К ЧМ-2018 нуждаются в ремонте фасады более 800 нижегородских домов

8 июля 2016, 23:51
У 802 нижегородских зданий требуется отремонтировать фасады к проведению ЧМ-2018, сообщает директор жилищного департамента.

По данным newsnn.ru, в каждом районе была создана комиссия, проводившая проверку по маршруту следования клиентских групп.

Из 802 зданий 31 дом нуждается в капитальном ремонте. Фасады 239 жилых домов нужно привести в порядок. Снесут 31 дом, а 44 – закроют панелями, т.к. там нет смысла уже ремонтировать фасады.

Городской бюджет должен будет выделить средства на ремонт фасадов 71 муниципального здания. А 138 зданий разных форм собственности будут отремонтированы соответствующими источниками.

Еще не решился вопрос с 68 домами в районе Нижнего Новгорода, где будет больше всего футбольных фанатов.

Для ремонта фасадов 802 домов необходимо 1 миллиард 775 миллионов рублей, и эта цифра еще не окончательна.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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