Компания «АртСтройТехно» обманула 800 дольщиков

Интернет-издание Newstracker.ru отмечает, что всего компания обманула 816 дольщиков. Суд состоялся по заявлению основного кредитора компании – Сбербанка (Северо-Кавказский филиал) которому компания должна 48 млн. рублей. Следственное управление на сегодняшний день официально признало 816 человек потерпевшими. Все они являлись дольщиками, заключившими с компанией договоры на строительство пятнадцати многоэтажных домов. Также Следственное управление по ставропольскому краю подозревает Лилию Склярову (директор компании «АртСтройТехно») в присвоении 170 млн. рублей. Процедура наблюдения в компании продлится до конца ноября.