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Компания «АртСтройТехно» обманула 800 дольщиков

9 июля 2016, 01:09
В Ставропольском крае Арбитражный суд вынес решение о признании компании «АртСтройТехно» банкротом и назначении в ней конкурсного управляющего.

Интернет-издание Newstracker.ru отмечает, что всего компания обманула 816 дольщиков. Суд состоялся по заявлению основного кредитора компании – Сбербанка (Северо-Кавказский филиал) которому компания должна 48 млн. рублей. Следственное управление на сегодняшний день официально признало 816 человек потерпевшими. Все они являлись дольщиками, заключившими с компанией договоры на строительство пятнадцати многоэтажных домов. Также Следственное управление по ставропольскому краю подозревает Лилию Склярову (директор компании «АртСтройТехно») в присвоении 170 млн. рублей. Процедура наблюдения в компании продлится до конца ноября.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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