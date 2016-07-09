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Под Ставрополем из-за долгов от света отключили садовое содружество

9 июля 2016, 01:20
Расположенное под Ставрополем садовое содружество из-за накопленных долгов было отключено от света. Дачное объединение Спутник расположено с юго-западной стороны Ставрополя.

Как пишет Newstracker.ru, всего на территории объединения расположено около 50-ти домов. Общая сумма долга за потребленное электричество составила 2 млн. рублей. Однако, по мнению старших, суммарный долг за электричество не превышает 200 тысяч рублей.

Василий Колесников (руководитель межрайонного отделения ПАО "Ставропольэнергосбыт») сообщил, что основная сумма долга выросла буквально за последние 4 месяца. Также Колесников отметил, что дачное сообщество в сумме ежемесячно потребляет электроэнергии на полмиллиона рублей. Соответственно за истекшие 4 месяца сумма долга составила 2 млн. рублей. Ситуация с долгом так и остается неразрешенной. Отчасти еще и из-за того что в дачном сообществе переизбран новый председатель и прежний в переговорном процессе участвовать не может. Существующую проблему подробно обсудят в четверг на заседании администрации Промышленного района города.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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