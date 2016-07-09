Под Ставрополем из-за долгов от света отключили садовое содружество

Василий Колесников (руководитель межрайонного отделения ПАО "Ставропольэнергосбыт») сообщил, что основная сумма долга выросла буквально за последние 4 месяца. Также Колесников отметил, что дачное сообщество в сумме ежемесячно потребляет электроэнергии на полмиллиона рублей. Соответственно за истекшие 4 месяца сумма долга составила 2 млн. рублей. Ситуация с долгом так и остается неразрешенной. Отчасти еще и из-за того что в дачном сообществе переизбран новый председатель и прежний в переговорном процессе участвовать не может. Существующую проблему подробно обсудят в четверг на заседании администрации Промышленного района города.