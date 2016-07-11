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Posted 11 июля 2016, 08:07

Published 11 июля 2016, 08:07

Modified 11 сентября 2022, 15:50

Updated 11 сентября 2022, 15:50

Береговую улицу в Ростове продлят вдвое вместе с набережной

11 июля 2016, 08:07
В Ростове-на-Дону шесть лет назад разработали проект, который предусматривает продолжение улицы Береговой и увеличение протяженности набережной, сообщает горадминистрация.

"Запланировано продолжение улицы Береговой. При этом протяженность набережной увеличится с 2,3 километра до 5,3 километра", - сказано в сообщении.

Уточняется, что при реализации проекта с развитием набережной появились проблемы с размещением организаций. Компания "Красный Дон" не поддерживает идею модернизации набережной и не хочет приводить свою территорию в надлежащее состояние.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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