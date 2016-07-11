Береговую улицу в Ростове продлят вдвое вместе с набережной

Posted 11 июля 2016, 08:07
Published 11 июля 2016, 08:07
Modified 11 сентября 2022, 15:50
Updated 11 сентября 2022, 15:50
"Запланировано продолжение улицы Береговой. При этом протяженность набережной увеличится с 2,3 километра до 5,3 километра", - сказано в сообщении.
Уточняется, что при реализации проекта с развитием набережной появились проблемы с размещением организаций. Компания "Красный Дон" не поддерживает идею модернизации набережной и не хочет приводить свою территорию в надлежащее состояние.