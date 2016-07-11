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Патологоанатома на Дону осудили на 23 года за подрыв и расстрел людей

11 июля 2016, 12:36
Суд в понедельник приговорил к 23 годам заключения и штрафу в размере 50 тысяч рублей патологоанатома из Батайска Ростовской области, которого признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство, сообщает управление СКР по Ростовской области.

"Суд установил, что 13 лет назад фигурант принес в медучреждение бомбу, которую замаскировал под книгу. Одна из лаборанток ее открыла, после чего произошел взрыв. Женщина погибла, еще два человека получили травмы. Также осужденный убил из пистолета бездомного. Далее он выстрелил в незнакомую женщину, однако она осталась жива", - сказано в сообщении.

Уточняется, что экспертиза не выявила у подсудимого психических расстройств. Прокурор запрашивал для фигуранта 25 лет заключения и штраф в размере 80 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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