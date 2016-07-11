Патологоанатома на Дону осудили на 23 года за подрыв и расстрел людей

"Суд установил, что 13 лет назад фигурант принес в медучреждение бомбу, которую замаскировал под книгу. Одна из лаборанток ее открыла, после чего произошел взрыв. Женщина погибла, еще два человека получили травмы. Также осужденный убил из пистолета бездомного. Далее он выстрелил в незнакомую женщину, однако она осталась жива", - сказано в сообщении.