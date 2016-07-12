Донской поселок нарушил условия госзакупок в контракте на 40 млн руб

Администрация поселения при проведении конкурса на строительство дороги в Егорлыкском районе максимальной стоимостью 38,5 миллиона рублей требовала слишком подробного перечня стройматериалов.
Так, участники конкурса должны были подробно описать щебень, гравий, песок, минеральный порошок и другие материалы, которые будут использоваться в строительстве. Это может привести к ошибкам или опечаткам, которые способны помешать компаниям принять участие в тендере.
"Большая часть характеристик компонентов на момент подачи аукционных заявок неизвестна участникам закупки и будет зависеть от материалов, используемых производителем, которые, в свою очередь, соответствуют государственным стандартам", - говорится в сообщении.
УФАС признала требования незаконными. Администрация поселения попыталась оспорить решение ведомства в суде, однако суды трех инстанций отказали в удовлетворении жалобы.