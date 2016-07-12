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Донской поселок нарушил условия госзакупок в контракте на 40 млн руб

12 июля 2016, 13:25
Ростовское УФАС признало, что администрация Войновского сельского поселения нарушила закон о госзакупках при проведении тендера на строительство дороги, говорится в сообщении ведомства.

Администрация поселения при проведении конкурса на строительство дороги в Егорлыкском районе максимальной стоимостью 38,5 миллиона рублей требовала слишком подробного перечня стройматериалов.

Так, участники конкурса должны были подробно описать щебень, гравий, песок, минеральный порошок и другие материалы, которые будут использоваться в строительстве. Это может привести к ошибкам или опечаткам, которые способны помешать компаниям принять участие в тендере.

"Большая часть характеристик компонентов на момент подачи аукционных заявок неизвестна участникам закупки и будет зависеть от материалов, используемых производителем, которые, в свою очередь, соответствуют государственным стандартам", - говорится в сообщении.

УФАС признала требования незаконными. Администрация поселения попыталась оспорить решение ведомства в суде, однако суды трех инстанций отказали в удовлетворении жалобы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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