Горючий творог появился на ростовских прилавках

Эксперимент
Для выявления в творожной продукции содержания немолочных жиров, пальмового масла и крахмала редакция RostovGazeta использовала творог и творожные продукты, произведенные в Ростовской области и в Краснодарском крае. Образцы творога мы пронумеровали от одного до пяти:
1. Творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Крестьянский" 18%, производство ОАО "Молзавод Мясниковский", с. Чалтырь, Ростовская область.
2. Творог 1,8%, производство ОАО "Кубарус-Молоко", г. Армавир, Краснодарский край.
3. Творог 9%, производство ООО "Молочный край", пос. Мехлесхоз, Ростовская область.
4. Творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Масса ванильная "Ростовская особая" 22%, производство ООО "Белый Медведь", г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.
5. Творог 0,2% "Кубанская буренка", производство АО "ВБД", ст. Медведовская, Краснодарский край.
Эксперимент с поджиганием, который должен был выявить немолочные жиры в содержании продукта, показал различные результаты.
Образец под номером 1 (Творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Крестьянский" 18%, производство ОАО "Молзавод Мясниковский") имел приятный молочный запах, не горел и не плавился при поджигании. При этом на упаковке производители уведомляют потребителя о содержании в продукте заменителя молочного жира.
Образец под номером 2 (Творог 1,8%, производство ОАО "Кубарус-Молоко") при поджигании начал плавится, но не горел. Характерных запахов не имел.
Образец под номером 3 (Творог 9%, производство ООО "Молочный край") на открытом огне начал слабо гореть, при этом запах оставался приятным.
Четвертый образец (Творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Масса ванильная "Ростовская особая" 22%, производство ООО "Белый Медведь") на открытом огне подгорел, появился неприятный запах гари. Однако о наличии в составе заменителей молочного жира потребителя также оповещают.
Пятый образец (Творог 0,2% "Кубанская буренка", производство АО "ВБД") при поджигании начал дымиться, имел неприятный горелый запах. В ходе эксперимента образец начал плавиться, бурлить и менять цвет до темно-коричневого. На упаковке в составе продукта указано нормализованное молоко и закваска.
Из эксперимента с воздействием огня можно сделать вывод, что в образцах под номером 4 и под номером 5 выявлено наибольшее содержание немолочных жиров.
Кроме того, известно, что, если капнуть йодом на творожный продукт, йод не должен менять цвет, оставаясь насыщенно-коричневым. Окрашивание йодовой капли в черный цвет свидетельствует о содержании в данном творожном продукте крахмала. Этот эксперимент дал результаты только с образцом под номером 4, которым оказался творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Масса ванильная "Ростовская особая" 22%, производство ООО "Белый Медведь".
Кроме того, оставив образцы на сутки на воздухе, мы попытались выявить наличие пальмового масла в творожных продуктах. Если творог не желтеет, значит, вероятность наличия пальмового масла в твороге очень велика. Натуральный творог должен пожелтеть. В результате испытания воздухом наибольшие сомнения вызвали образцы под номером 3 и 4, оставшиеся наиболее белыми. Ими оказались творог 9% производства ООО "Молочный край" и творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Масса ванильная "Ростовская особая" 22% производства ООО "Белый Медведь".
Комментарии производителей
Представитель ООО "Молочный край" пояснил, что компания использует в производстве заменители, но информирует об этом потребителей.
"Мы используем растительные жиры в производстве масла растительно-сливочного, творожных продуктов, но обязательно пишем об этом на этикетках. Кроме того, продукция сдается на анализы, ее тщательно проверяют, утверждают, а только потом отправляют на продажу", - рассказал собеседник агентства.
В компании "Белый Медведь" отметили, что все компоненты продуктов обязательно указываются в составе. Кроме того, на все продукты имеется декларация, подтверждающая безопасность продуктов. Эксперимент с поджиганием творога представитель компании сравнил со школьными опытами.
"При болезни вы идете к врачу, который назначает вам лечение. Самолечение часто неэффективно и, более того, может сделать еще хуже. Так и здесь. Любым делом должен заниматься специалист", - поделился мнением представитель ООО "Белый Медведь".
Другие производители либо отказались комментировать вопросы производства, либо не смогли в течение нескольких рабочих дней предоставить ответы на запросы агентства.
Минсельхоз Ростовской области не располагает данными о компонентах производства молочных продуктов и объемах их поставки в регион. Специалисты министерства посоветовали обратиться в Роспотребнадзор по региону.
Роспотребнадзор области на вопрос об использовании в производстве молочной продукции немолочных жиров и пальмового масла ответа так и не дал, проигнорировав в том числе официальный запрос, отправленный на электронную почту.