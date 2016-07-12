Горючий творог появился на ростовских прилавках

Кроме того, оставив образцы на сутки на воздухе, мы попытались выявить наличие пальмового масла в творожных продуктах. Если творог не желтеет, значит, вероятность наличия пальмового масла в твороге очень велика. Натуральный творог должен пожелтеть. В результате испытания воздухом наибольшие сомнения вызвали образцы под номером 3 и 4, оставшиеся наиболее белыми. Ими оказались творог 9% производства ООО "Молочный край" и творожный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Масса ванильная "Ростовская особая" 22% производства ООО "Белый Медведь".

