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В Азове Ростовской области отремонтируют спорткомплекс к ЧМ-2018

12 июля 2016, 13:43
Администрация Азова разместила на портале госзакупок конкурс на ремонт спорткомплекса имени Лакомова, говорится в материалах на сайте УФАС Ростовской области.

Максимальная стоимость контракта — 357,6 миллиона рублей. Большая часть из них — 335,8 миллиона рублей будет потрачена в этом году. Ремонт должен быть закончен не позднее конца августа следующего года.

Планируется, что реконструкция пройдет на площади 39 тысяч квадратных метров, после ремонта в спорткомплексе будет футбольное поле, трибуны и парковки. Однако пока тендер предполагает лишь ремонт трибун, строительство нового корпуса, а также монтаж систем связи и других инженерных коммуникаций. Планируется, что в этом спорткомплексе будет жить одна из сборных во время футбольного чемпионата.

УФАС блокировало реконструкцию с весны 2015 года, поскольку городские власти вначале решили провести ее вне конкурса, а затем подрядчик не уложился в четыре месяца, за которые по условиям контакта он должен был выполнить проектно-сметную документацию.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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