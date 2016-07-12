В Азове Ростовской области отремонтируют спорткомплекс к ЧМ-2018

Планируется, что реконструкция пройдет на площади 39 тысяч квадратных метров, после ремонта в спорткомплексе будет футбольное поле, трибуны и парковки. Однако пока тендер предполагает лишь ремонт трибун, строительство нового корпуса, а также монтаж систем связи и других инженерных коммуникаций. Планируется, что в этом спорткомплексе будет жить одна из сборных во время футбольного чемпионата.