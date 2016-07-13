В Нижнем Новгороде после реставрации театра осуществят показ для рабочих

По сообщению сайта newsnn.ru, в нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина, пройдет показ «Евгения Онегина» для представителей и рабочих ремонтной команды театра.
На данный момент ремонтные работы еще ведутся, но планируется открыть театр уже к первому октября. В кратчайшие сроки строители возьмутся за фойе, буфет и вестибюль. Реставраторы нашли запасные части для старинной люстры, висящей в театре с 57 года.
Театр был закрыт на ремонт в мае месяце. Ермакова, директор театра, выразила искреннюю благодарность за выделенные для ремонта средства.