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В Нижнем Новгороде после реставрации театра осуществят показ для рабочих

13 июля 2016, 00:11
Показ состоится в благодарность работникам, ремонтирующим и реставрирующим театр.

По сообщению сайта newsnn.ru, в нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина, пройдет показ «Евгения Онегина» для представителей и рабочих ремонтной команды театра.

На данный момент ремонтные работы еще ведутся, но планируется открыть театр уже к первому октября. В кратчайшие сроки строители возьмутся за фойе, буфет и вестибюль. Реставраторы нашли запасные части для старинной люстры, висящей в театре с 57 года.

Театр был закрыт на ремонт в мае месяце. Ермакова, директор театра, выразила искреннюю благодарность за выделенные для ремонта средства.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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