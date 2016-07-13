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В Ставропольском крае дожди и нехватка техники мешают уборочным работам

13 июля 2016, 23:03
В Ставропольском крае большой объем осадков стал причиной замедления уборочных работ.

Как сообщает newstracker.ru, помимо непогоды, которая сейчас стоит в Ставропольском крае, процесс уборочной кампании замедляет также отсутствие необходимого количества техники в некоторых районах. Для решения данной проблемы было предложено перебросить уже освободившуюся технику из тех районов, где уборочные работы уже закончились. Сообщается, что почти шестьсот единиц уборочной техники в настоящее время заканчивают работу в ряде районов края и готовы к смене уборочной локации.

Кроме того отмечается, что уборочные работы завершены на половине площадей Ставрополья.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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