В Ставропольском крае дожди и нехватка техники мешают уборочным работам

Как сообщает newstracker.ru, помимо непогоды, которая сейчас стоит в Ставропольском крае, процесс уборочной кампании замедляет также отсутствие необходимого количества техники в некоторых районах. Для решения данной проблемы было предложено перебросить уже освободившуюся технику из тех районов, где уборочные работы уже закончились. Сообщается, что почти шестьсот единиц уборочной техники в настоящее время заканчивают работу в ряде районов края и готовы к смене уборочной локации.