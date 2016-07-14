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7 лет понадобится на оцифровку мест захоронений в Нижнем Новгороде

14 июля 2016, 00:07
Данные о 45 тысячах захоронений уже внесены, информирует пресс-служба администрации.

Newsnn.ru сообщает, что от 5 до 7 лет уйдет на работу по оцифровке мест захоронений в Нижнем Новгороде с помощью программы электронного учета.

База уже содержит информацию о 45 000 захоронений. Каждый день ведутся работы по ее наполнению. МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» выполняет инвентаризацию давних захоронений.

Владислав Ермилов, директор учреждения, рассказывает, что информацию о захоронениях планируется размещать на сайте организации или на МП «КРУН». Тогда люди смогут найти место захоронения близкого человека.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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