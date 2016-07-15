На Дону распродают имущество крупнейшего производителя цемента

Компания "Донтехком" осуществляла поставки цемента по всему югу России. В 2013 году предприятие объявило о планах строительства терминала строительных материалов, логистического комплекса, а также фасовочных линий. Но в 2015 году компанию объявили банкротом. Общая задолженность "Донтехкома" составляет порядка 300,8 миллиона рублей.