На Дону распродают имущество крупнейшего производителя цемента

Речь идет о продаже участка земли площадью 1,58 гектара, расположенного в окрестностях города Азова. На данном участке имеются эксплуатируемые железнодорожные пути.
"Начальная стоимость лота заявлена в 107,5 миллиона рублей, но поскольку аукцион планируется проводить на понижение, минимальная цена участка может составить 64,5 миллиона рублей", - следует из конкурсной документации.
Компания "Донтехком" осуществляла поставки цемента по всему югу России. В 2013 году предприятие объявило о планах строительства терминала строительных материалов, логистического комплекса, а также фасовочных линий. Но в 2015 году компанию объявили банкротом. Общая задолженность "Донтехкома" составляет порядка 300,8 миллиона рублей.