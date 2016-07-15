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На Дону распродают имущество крупнейшего производителя цемента

15 июля 2016, 13:47
Имущество одного из самых крупных производителей цемента в Ростовской области предприятия "Донтехком" может уйти с молотка за 107,5 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о продаже участка земли площадью 1,58 гектара, расположенного в окрестностях города Азова. На данном участке имеются эксплуатируемые железнодорожные пути.

"Начальная стоимость лота заявлена в 107,5 миллиона рублей, но поскольку аукцион планируется проводить на понижение, минимальная цена участка может составить 64,5 миллиона рублей", - следует из конкурсной документации.

Компания "Донтехком" осуществляла поставки цемента по всему югу России. В 2013 году предприятие объявило о планах строительства терминала строительных материалов, логистического комплекса, а также фасовочных линий. Но в 2015 году компанию объявили банкротом. Общая задолженность "Донтехкома" составляет порядка  300,8 миллиона рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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