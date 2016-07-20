Финансирование строек мундиаля на Дону обойдется 2,5 млрд руб в 2016 г

Из общего объема средств 2,3 миллиарда рублей вложит федеральный бюджет. Большая часть затрат коснется строек Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, в этом году планируется открыть 11 спортивных площадок в разных районах региона.
Во второй половине года тренировочные базы футболистов мундиаля закроются на ремонт, продолжится реконструкция стадионов, которые примут участников и гостей чемпионата.
Ранее сообщалось, что в связи с недостатком средств в федеральной казне Минфин предложил секвестировать расходы на проведение чемпионата.