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Финансирование строек мундиаля на Дону обойдется 2,5 млрд руб в 2016 г

20 июля 2016, 11:07
В этом году на развитие спорта в Ростовской области потратят 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Из общего объема средств 2,3 миллиарда рублей вложит федеральный бюджет. Большая часть затрат коснется строек Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, в этом году планируется открыть 11 спортивных площадок в разных районах региона.

Во второй половине года тренировочные базы футболистов мундиаля закроются на ремонт, продолжится реконструкция стадионов, которые примут участников и гостей чемпионата.

Ранее сообщалось, что в связи с недостатком средств в федеральной казне Минфин предложил секвестировать расходы на проведение чемпионата.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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