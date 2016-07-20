Цементный завод в Башкирии планируют построить китайцы

По данным mkset.ru, cтроительство завода оценивается в 200 млн долларов. Мощность производства – 5 тысяч т цемента в сутки. Также, в индустриальном парке планируется разместить участки по выпуску кальцинированной соды, бетона, извести и стройсмесей.
Инвесторы из Китая пообещали построить и запустить завод.
Сейчас уже заключено 26 соглашений о сотрудничестве между регионами ПФО и китайскими провинциями верхнего и среднего течения в. Янцзы. Михаил Бабич- полпред президента РФ отмечает, что в рамках российского законодательства реализуются дополнительные меры по созданию благоприятного климата для инвестиций из-за рубежа.