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Цементный завод в Башкирии планируют построить китайцы

20 июля 2016, 21:17
В рамках 1-го заседания Совета по международному сотрудничеству «Волга-Янцзы» подписано соглашение между правительством Башкирии и ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» по организации инвестиционного проекта по строительству на те

По данным mkset.ru, cтроительство завода оценивается в 200 млн долларов. Мощность производства – 5 тысяч т цемента в сутки. Также, в индустриальном парке планируется разместить участки по выпуску кальцинированной соды, бетона, извести и стройсмесей.

Инвесторы из Китая пообещали построить и запустить завод.

Сейчас уже заключено 26 соглашений о сотрудничестве между регионами ПФО и китайскими провинциями верхнего и среднего течения в. Янцзы. Михаил Бабич- полпред президента РФ отмечает, что в рамках российского законодательства реализуются дополнительные меры по созданию благоприятного климата для инвестиций из-за рубежа.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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