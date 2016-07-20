Цементный завод в Башкирии планируют построить китайцы

Сейчас уже заключено 26 соглашений о сотрудничестве между регионами ПФО и китайскими провинциями верхнего и среднего течения в. Янцзы. Михаил Бабич- полпред президента РФ отмечает, что в рамках российского законодательства реализуются дополнительные меры по созданию благоприятного климата для инвестиций из-за рубежа.