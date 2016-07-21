Актер театра Горького погиб в Ростове-на-Дону

Posted 21 июля 2016, 09:03
Published 21 июля 2016, 09:03
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
Ранее местные СМИ писали, что 19 июля на проспекте Шолохова пешехода насмерть сбило авто, после чего водитель скрылся.
Региональное УМВД сообщало, что идет розыск водителя, который задавил пешехода. Однако имя погибшего не уточнялось.
"Да, действительно погиб наш актер. Вроде он погиб под колесами машины. Я затрудняюсь ответить. В пятницу в 10.00 мск будет прощание в театре", - добавил собеседник агентства.