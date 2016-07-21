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Posted 21 июля 2016, 09:03

Published 21 июля 2016, 09:03

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Актер театра Горького погиб в Ростове-на-Дону

21 июля 2016, 09:03
В донской столице погиб актер театра драмы имени Максима Горького Антон Черных, сообщил RostovGazeta представитель учреждения.

Ранее местные СМИ писали, что 19 июля на проспекте Шолохова пешехода насмерть сбило авто, после чего водитель скрылся.

Региональное УМВД сообщало, что идет розыск водителя, который задавил пешехода. Однако имя погибшего не уточнялось.

"Да, действительно погиб наш актер. Вроде он погиб под колесами машины. Я затрудняюсь ответить. В пятницу в 10.00 мск будет прощание в театре", - добавил собеседник агентства.

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