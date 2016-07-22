rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дебютанты попробуют себя в кино на фестивале реки Дон

22 июля 2016, 08:54
На фестивале реки Дон в Ростове-на-Дону в субботу дебютанты могут попробовать себя в кино под руководством опытных режиссеров и операторов, говорится в сообщении администрации города.

Кинопробы дебютантов подготовит оргкомитет кинофестиваля Bridge of Arts на площадке "Донливуд". На ней дебютанты из числа гостей фестиваля смогут поработать с профессиональными операторами, режиссерами и гримерами.

"Фестиваль, посвященный Году российского кино, начнется на набережной в 11 часов дня. Здесь будут работать пять анимационных зон, на которых будут проводиться мастер-классы, соревнования, а также приготовление донской ухи", - говорится в сообщении.

Вечер завершится концертом, огненным шоу и салютом на набережной.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00