Дебютанты попробуют себя в кино на фестивале реки Дон

Кинопробы дебютантов подготовит оргкомитет кинофестиваля Bridge of Arts на площадке "Донливуд". На ней дебютанты из числа гостей фестиваля смогут поработать с профессиональными операторами, режиссерами и гримерами.
"Фестиваль, посвященный Году российского кино, начнется на набережной в 11 часов дня. Здесь будут работать пять анимационных зон, на которых будут проводиться мастер-классы, соревнования, а также приготовление донской ухи", - говорится в сообщении.
Вечер завершится концертом, огненным шоу и салютом на набережной.