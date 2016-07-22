"Донэнерго" не починило дорогу после трех разрытий в Ростове

В Ростове-на-Дону специалисты компании "Донэнерго" произвели три разрытия дороги по проспекту Ленина для ремонтных работ, однако после окончания мероприятий дорожное покрытие не было восстановлено, сообщил в пятницу местный житель в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.