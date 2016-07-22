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"Донэнерго" не починило дорогу после трех разрытий в Ростове

22 июля 2016, 12:20
В Ростове-на-Дону специалисты компании "Донэнерго" произвели три разрытия дороги по проспекту Ленина для ремонтных работ, однако после окончания мероприятий дорожное покрытие не было восстановлено, сообщил в пятницу местный житель в сервисе "Благоустройство города" на сайте горадминистрации.

"Были повреждены дороги и разрыты ямы для восстановления силового кабеля. После этого не было восстановлено дорожное покрытие", - сказано в сообщении.

Уточняется, что работники "Донэнерго" проводили работы 25 и 27 июня, а также 11 июля.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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