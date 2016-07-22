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На Дону мужчина пропал, гуляя по торговому центру

22 июля 2016, 11:02
В Ростовской области исчез 37-летний мужчина, гуляя по торговому центру "Мега" в Аксайском районе, сообщают представители поискового отряда "Лиза Алерт-Юг".

Александр Трушников  в день своей пропажи 14 июля был одет рубашку с длинными рукавами коричневого цвета, темные брюки и сланцы. Мужчина невысокого роста, темноволосый и кареглазый. Родственники потеряли с ним связь около часа дня, в это время Александр находился на территории торгового центра.

Мужчина болен и должен регулярно принимать лекарства.

"Всем, кому известна какая-либо информация о том, где может находиться пропавший, необходимо сообщить об этом в полицию", - просят жителей Дона волонтеры.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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