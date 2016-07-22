На Дону мужчина пропал, гуляя по торговому центру

Александр Трушников в день своей пропажи 14 июля был одет рубашку с длинными рукавами коричневого цвета, темные брюки и сланцы. Мужчина невысокого роста, темноволосый и кареглазый. Родственники потеряли с ним связь около часа дня, в это время Александр находился на территории торгового центра.
Мужчина болен и должен регулярно принимать лекарства.
"Всем, кому известна какая-либо информация о том, где может находиться пропавший, необходимо сообщить об этом в полицию", - просят жителей Дона волонтеры.