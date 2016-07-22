Житель Уфы оскорблен выступлением Ирека Ялалова о “маргинальных” семьях

Как утверждает портал mkset.ru, Ялалов высказался так: “Кто же будет навещать и проверять эти маргинальные семьи, где пьют оба родителя?”.
Подобные слова очень не понравились горожанину Александру Незлобину и отцу в многодетной семье, и он решил написать письмо прямо в администрацию и лично его главе. Мужчина даже привел несколько толкований слова “маргинальный”, интересуясь, какой из них имел ввиду Ялалов.
Далее он пишет так: “Посвятите же нас, маргиналов, которые находятся в трудном положении, в это понятие. Если вы не можете это сделать, принесите официальные извинения в адрес всем семьям с большим количеством детей. Пусть для вас это будет открытием, но не все семьи находятся в затрудненной ситуации, и не каждый из нас ведет аморальный образ жизни”.