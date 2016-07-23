Картошка в Нижнем Новгороде стала дороже на 80% в июне

Из продуктовых подешевели яйца, свинина, рис, пшено - примерно на 0,2%. Из материалов Росстата стало известно, что цена 1 кг картофеля в Нижегородской области в июне составила 23,14 рублей. Добавим только, что картошка была посажена в начале апреля. Также сообщается, что началось строительство картофелехранилища в поселке Поя.