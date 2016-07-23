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Картошка в Нижнем Новгороде стала дороже на 80% в июне

23 июля 2016, 17:23
В июне наблюдалось резкое увеличение цены на картофель, информирует Нижегоростат. Помимо этого подорожали свекла и морковь.

Как передаёт NewsNN.ru, капуста, свежие огурцы и помидоры, наоборот стали дешевле. Репчатый лук подешевел на 2%. На 5-11% сократилась цена на груши, лимоны, бананы, а также виноград.

Из продуктовых подешевели яйца, свинина, рис, пшено - примерно на 0,2%. Из материалов Росстата стало известно, что цена 1 кг картофеля в Нижегородской области в июне составила 23,14 рублей. Добавим только, что картошка была посажена в начале апреля. Также сообщается, что началось строительство картофелехранилища в поселке Поя.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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