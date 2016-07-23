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Posted 23 июля 2016, 07:56

Published 23 июля 2016, 07:56

Modified 11 сентября 2022, 15:45

Updated 11 сентября 2022, 15:45

Легковушка столкнулась с "КамАЗом" в Ростове, один человек погиб

23 июля 2016, 07:56
В Ростове-на-Дону в субботу на улице Портовой столкнулись легковое авто и "КамАЗ", один человек погиб, еще один - попал в больницу, сообщил RostovGazeta представитель регионального УГИБДД.

"Водитель "ВАЗ-2110" потерял управление и столкнулся со стоящим автомобилем "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что погиб пассажир легковушки, также доставили в больницу водителя авто.

#Денис Объедкин#Новости
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