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За незаконный найм кадровика «Ставрополькрайводоканал» оштрафовали

23 июля 2016, 17:43
Прокуратура Ставропольского края сообщила о том, что «Ставрополькрайводоканал» оштрафован за незаконный найм кадровика.

Как сообщает Newstracker.ru, гражданин был принят на работу в «Ставрополькрайводоканал» 31 июля 2015 года, уволенный 8 сентября 2014 с федеральной службы с должности руководителя отдела кадров СУ следственного комитета Чеченской Республики.

Согласно закону, новый работодатель должен был сообщить нанимателю о приеме его на работу с срок, составляющий 10 дней, поскольку его должность состоит в официальном списке. Прошлого работодателя кадровика не уведомили о приеме на новое место в установленный срок. За это «Ставрополькрайводоканал» оштрафовали на 50 000 рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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