За незаконный найм кадровика «Ставрополькрайводоканал» оштрафовали

Согласно закону, новый работодатель должен был сообщить нанимателю о приеме его на работу с срок, составляющий 10 дней, поскольку его должность состоит в официальном списке. Прошлого работодателя кадровика не уведомили о приеме на новое место в установленный срок. За это «Ставрополькрайводоканал» оштрафовали на 50 000 рублей.