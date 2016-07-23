За незаконный найм кадровика «Ставрополькрайводоканал» оштрафовали

Как сообщает Newstracker.ru, гражданин был принят на работу в «Ставрополькрайводоканал» 31 июля 2015 года, уволенный 8 сентября 2014 с федеральной службы с должности руководителя отдела кадров СУ следственного комитета Чеченской Республики.
Согласно закону, новый работодатель должен был сообщить нанимателю о приеме его на работу с срок, составляющий 10 дней, поскольку его должность состоит в официальном списке. Прошлого работодателя кадровика не уведомили о приеме на новое место в установленный срок. За это «Ставрополькрайводоканал» оштрафовали на 50 000 рублей.