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Фонд в Нижнем Тагиле заключил контракт по гуманному отлову животных

25 июля 2016, 22:02
Тендер на отлов бездомных собак выиграл фонд «Добрые руки». Договор продлится 1 год.

Как информирует tagilcity.ru, фонд работает 6 лет. За это время сотрудники организовали приют «Четыре с хвостиком» для бездомных животных. Они нашли дом уже многим животным. В приюте собакам и кошкам готовят еду из просрочки, которую поставляют склады на Фестивальной. Фактически, эти продукты еще не успели испортиться.

У фонда «Добрые руки» есть средства для гуманного отлова. Все пойманные животные отправятся в приют. Больных и агрессивных животных подвергнут эвтаназии.

Горожанам напоминают, что не следует оставлять домашних животных без присмотра.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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