Фонд в Нижнем Тагиле заключил контракт по гуманному отлову животных

Как информирует tagilcity.ru, фонд работает 6 лет. За это время сотрудники организовали приют «Четыре с хвостиком» для бездомных животных. Они нашли дом уже многим животным. В приюте собакам и кошкам готовят еду из просрочки, которую поставляют склады на Фестивальной. Фактически, эти продукты еще не успели испортиться.