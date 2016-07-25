rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2016, 09:31

Published 25 июля 2016, 09:31

Modified 11 сентября 2022, 15:58

Updated 11 сентября 2022, 15:58

Путин не приедет на открытие Олимпиады в Рио

25 июля 2016, 09:31
По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует поездку в Рио-де Жанейро на открытие летних Олимпийских игр 2016, сообщает в понедельник РИА “Новости”.

“В рабочем графике президента России такой поездки не запланировано”, - говорится в заявлении.

Пока неизвестно, посетит ли Путин какие-либо соревнования в программе Олимпиады.

Напомним, в минувшую субботу МОК решил не дисквалифицировать всю российскую сборную целиком, оставив вопрос допущения к олимпийским соревнованиям каждого конкретного спортсмена на рассмотрение международных спортивных федераций.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика