Путин не приедет на открытие Олимпиады в Рио

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует поездку в Рио-де Жанейро на открытие летних Олимпийских игр 2016, сообщает в понедельник РИА “Новости”.

“В рабочем графике президента России такой поездки не запланировано”, - говорится в заявлении. Пока неизвестно, посетит ли Путин какие-либо соревнования в программе Олимпиады. Напомним, в минувшую субботу МОК решил не дисквалифицировать всю российскую сборную целиком, оставив вопрос допущения к олимпийским соревнованиям каждого конкретного спортсмена на рассмотрение международных спортивных федераций.