Путин не приедет на открытие Олимпиады в Рио

Posted 25 июля 2016, 09:31
Published 25 июля 2016, 09:31
Modified 11 сентября 2022, 15:58
Updated 11 сентября 2022, 15:58
“В рабочем графике президента России такой поездки не запланировано”, - говорится в заявлении.
Пока неизвестно, посетит ли Путин какие-либо соревнования в программе Олимпиады.
Напомним, в минувшую субботу МОК решил не дисквалифицировать всю российскую сборную целиком, оставив вопрос допущения к олимпийским соревнованиям каждого конкретного спортсмена на рассмотрение международных спортивных федераций.