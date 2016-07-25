В Ростове из-за аномальной жары повреждены 20 линий электропередач

Posted 25 июля 2016, 08:45
Published 25 июля 2016, 08:45
Modified 11 сентября 2022, 15:58
Updated 11 сентября 2022, 15:58
Уточняется, что городские электросети перешли на круглосуточный режим работы.
Напомним, в июле из-за аномальной жары произошло увеличение нагрузок на электросетях. Это привело к увеличению числа технологических нарушений, которые связаны с отсутствием света.
Примечательно, что о перебоях сообщалось еще неделю назад. После этого в ночь на воскресенье в городе прошел ливень, который привел к семи аварийным ситуациям на электросетях. Однако эти аварии уже устранили.