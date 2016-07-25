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Posted 25 июля 2016, 08:45

Published 25 июля 2016, 08:45

Modified 11 сентября 2022, 15:58

Updated 11 сентября 2022, 15:58

В Ростове из-за аномальной жары повреждены 20 линий электропередач

25 июля 2016, 08:45
В Ростове-на-Дону из-за аномальной жары остаются поврежденными 20 высоковольтных линий электропередач, сообщает в понедельник горадминистрация.

Уточняется, что городские электросети перешли на круглосуточный режим работы.

Напомним, в июле из-за аномальной жары произошло увеличение нагрузок на электросетях. Это привело к увеличению числа технологических нарушений, которые связаны с отсутствием света.

Примечательно, что о перебоях сообщалось еще неделю назад. После этого в ночь на воскресенье в городе прошел ливень, который привел к семи аварийным ситуациям на электросетях. Однако эти аварии уже устранили.

#Денис Объедкин#Новости
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