В Ростове нельзя будет проехать по нескольким улицам

До 31 августа машины не смогут двигаться от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Еременко.
Со следующего понедельника до 20 августа закроют улицу 339-й Стрелковой Дивизии от Зорге до улицы Содружества. С 20 до 30 августа по ночам дорогу будут перекрывать по четной стороне улицы Зорге в районе площади 339-й Стрелковой Дивизии.
С 30 июля две городских дороги станут односторонними: Предботаническая и Сормовская. Городские чиновники просят водителей быть внимательными к знакам и заранее подумать о путях объезда закрытых улиц.