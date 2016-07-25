В Ростове нельзя будет проехать по нескольким улицам

Со следующего понедельника до 20 августа закроют улицу 339-й Стрелковой Дивизии от Зорге до улицы Содружества. С 20 до 30 августа по ночам дорогу будут перекрывать по четной стороне улицы Зорге в районе площади 339-й Стрелковой Дивизии.