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В Ростове нельзя будет проехать по нескольким улицам

25 июля 2016, 14:37
В Ростове-на-Дону закроют проезд автомобилей по улице Зорге из-за ремонта на теплосетях, сообщает пресс-центр городской администрации.

До 31 августа машины не смогут двигаться от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Еременко.

Со следующего понедельника до 20 августа закроют улицу 339-й Стрелковой Дивизии от Зорге до улицы Содружества. С 20 до 30 августа по ночам дорогу будут перекрывать по четной стороне улицы Зорге в районе площади 339-й Стрелковой Дивизии.

С 30 июля две городских дороги станут односторонними: Предботаническая и Сормовская. Городские чиновники просят водителей быть внимательными к знакам и заранее подумать о путях объезда закрытых улиц.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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