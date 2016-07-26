Угонщик машины на Дону не справился с управлением и угодил в больницу

Posted 26 июля 2016, 11:30
Published 26 июля 2016, 11:30
Modified 11 сентября 2022, 16:33
Updated 11 сентября 2022, 16:33
Житель Волгодонска обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля "Ниссан Альмера". Оказалось, что накануне он с товарищем выпивал спиртные напитки. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, собутыльник забрал ключи от его машины и уехал.
Однако по дороге он не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Угонщика госпитализировали с травмами. Ранее мужчина был осужден за кражу и мошенничество, на него вновь завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.