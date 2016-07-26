Угонщик машины на Дону не справился с управлением и угодил в больницу

В Волгодонске Ростовской области 27-летний мужчина при попытке угнать у друга машину не справился с управлением и был с травмами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Житель Волгодонска обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля "Ниссан Альмера". Оказалось, что накануне он с товарищем выпивал спиртные напитки. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, собутыльник забрал ключи от его машины и уехал. Однако по дороге он не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Угонщика госпитализировали с травмами. Ранее мужчина был осужден за кражу и мошенничество, на него вновь завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.