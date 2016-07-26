В доме главы ФТС РФ прошли обыски

Следователи осмотрели и кабинеты заместителей главы таможенного ведомства Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Следственный комитет проверяет причастность чиновников к незаконной перевозке алкоголя и уклонению от уплаты налогов.
Представитель СК Владимир Маркин отметил, что дело о нелегальном ввозе алкоголя было заведено на гендиректора компании "Форум" Дмитрия Михальченко.
Следователи также пришли с обыском в офис и домой к президенту "Страховой компании Арсенал" Сергею Лобанову, который основал как минимум 15 компаний, ведущих работу с таможенниками.