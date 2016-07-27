"Ростов-Дон" подписал двухлетний контракт с гандболисткой из Бразилии

Posted 27 июля 2016, 06:02
Published 27 июля 2016, 06:02
Modified 11 сентября 2022, 15:44
Updated 11 сентября 2022, 15:44
Ана Паула сейчас на родине принимает участие в подготовке к Олимпиаде в Рио в составе сборной, к "Ростов-Дону" она присоединится позже.
В прошлом сезоне спортсменка играла за клуб "Бухарест", в составе которого стала победительницей Лиги чемпионов ЕГФ. На этом турнире она забила в общей сложности 64 гола.
Рост Аны Паулы — 172 сантиметра, в октябре этого года ей исполнится 29 лет.