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Posted 27 июля 2016, 06:02

Published 27 июля 2016, 06:02

Modified 11 сентября 2022, 15:44

Updated 11 сентября 2022, 15:44

"Ростов-Дон" подписал двухлетний контракт с гандболисткой из Бразилии

27 июля 2016, 06:02
В состав команды "Ростов-Дон" на позицию разыгрывающего игрока вошла бразильянка Ана Паула Родригес, с которой подписан двухлетний контакт, говорится в сообщении гандбольного клуба.

Ана Паула сейчас на родине принимает участие в подготовке к Олимпиаде в Рио в составе сборной, к "Ростов-Дону" она присоединится позже.

В прошлом сезоне спортсменка играла за клуб "Бухарест", в составе которого стала победительницей Лиги чемпионов ЕГФ. На этом турнире она забила в общей сложности 64 гола.

Рост Аны Паулы — 172 сантиметра, в октябре этого года ей исполнится 29 лет.

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