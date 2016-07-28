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АФК "Система" отказалась комментировать покупку 2 гостиниц в Ростове

28 июля 2016, 10:38
Акционерная финансовая корпорация "Система" отказалась давать комментарии по поводу покупки компанией "Интурист" двух гостиниц в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель корпорации.

Ранее СМИ писали, что компания "Интурист", которая входит в "Систему", ведет переговоры о приобретении у группы "Don-Plaza" двух гостиниц в донской столице за 2,5 миллиарда рублей.

"Мы конкретные переговоры по конкретным гостиницам не комментируем. В целом из-за развития внутреннего туризма рассматриваем ряд инвестиционных идей, но никаких точных решений у нас пока нет", - добавил собеседник агентства.

Также сотрудник корпорации уточнил, что в РФ очень много хороших и не очень хороших гостиниц, и комментировать тему о переговорах и покупке отелей пока преждевременно.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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